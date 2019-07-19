أسعار العملات اليوم الجمعة 19-7-2019 في مصر

تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.59 جنيه للشراء و20.74 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.58 جنيه للشراء و20.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قناة السويس نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 18.58 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.