شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية تباينا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 16 يوليو، وتستعرض "الوطن" أسعار العملات بينها اليورو والجنيه الإسترليني في بعض البنوك الحكومية والخاصة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نحو 18.65 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.67 جنيه للشراء و20.83 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 20.71 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك الأهلي وعودة ومصر نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قناة السويس نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.