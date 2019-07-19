واصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران نقل مشجعي منتخب الجزائر، حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وصول مشجعي الجزائر، قادمين لمساندة منتخب بلادهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها، اليوم، بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة، في نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل منذ الأمس حتى صباح اليوم، 12 رحلة خاصة على متنها مشجعي المنتخب الجزائر، القادمين لمؤزارة منتخب بلادهم، فيما دفعت شركة ميناء القاهرة الجوي، بأعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

كان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وصل إلى القاهرة، أمس؛ لحضور المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب بلاده مع السنغال.

ونجح منتخب الجزائر في الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.