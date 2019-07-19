سيطرت قوات الحماية المدنية بدسوق في محافظة كفر الشيخ، بمساعدة الأهالي، على حريق نشب في أخشاب وبوص بقطعة أرض خلف كلية الدراسات الإسلامية للبنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تواصل مع الجهات المعنية، والحماية المدنية، وعدد من المسؤولين بمجلس مدينة دسوق، مؤكداً أنه لا توجد خسائر في الأرواح، ولا خسائر بالكلية.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق خلف كلية الدراسات الإسلامية بدسوق، أمر على الفور بتحريك سيارات من الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.

كما انتقلت سيارات إسعاف الى المكان لتأمينه، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.