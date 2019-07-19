استقبلت منطقة آثار الهرم، صباح اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" چياني إنفانتينو، وأسرته، على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، بين منتخبي الجزائر والسنغال.

واصطحبهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، الذي أوضح أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول للهرم ثم توجه إنفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما، والتقطوا الصور التذكارية ثم اتجهوا إلى تمثال أبو الهول.

إنفانتينو يعد بزيارة ثانية لمصر: شغوف بالحضارة الفرعونية

وقال محي الدين، إن رئيس "فيفا" أعرب عن انبهاره الشديد بالهرم، وما به من "إعجاز هندسي في طريقة بنائه"، بحسب وصف إنفانتينو، والذي قال أيضاً: "إنه حين بنى المصريون القدماء الأهرامات كان العالم يعيش في كهوف، إنها حضارة عظيمة".

ووعد إنفانتينو بزيارة أخرى للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجودة في المنطقة، حيث إن الأهرامات هي شغفه الأول.

و في نهاية الجولة أهدى مدير عام آثار الهرم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستنسخا لتمثال أبو الهول.