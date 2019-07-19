أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة، للعمل بفروع البنك في مصر تتمثل في:

Assets Product Assistant Manager

يشترط في المتقدم الخبرة أكثر من 6 سنوات، والتخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Head of IT Relationship Management

يشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 12: 14 سنة، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

IT Implementation Team Leader

يشترط الخبرة 8 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Accounts Payable Manager

ويشترط الخبرة 5 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.