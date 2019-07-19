أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة، للعمل بفروع البنك في مصر تتمثل في:
Assets Product Assistant Manager
يشترط في المتقدم الخبرة أكثر من 6 سنوات، والتخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.
Head of IT Relationship Management
يشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 12: 14 سنة، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.
IT Implementation Team Leader
يشترط الخبرة 8 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.
Accounts Payable Manager
ويشترط الخبرة 5 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.