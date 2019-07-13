أعلنت شركة اتصالات عبر الموقع الرسمي لها، وظائف شاغرة للعمل بمحافظات القاهرة والإسكندرية تتمثل في:

Technical Customer Experience Senior Engineer

ويشترط القدرة على العمل تحت ضغط، والحصول على درجة علمية مناسبة، والخبرة سنتين على الأقل، وإجادة مهارات التواصل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Technical Customer Experience engineer

ويشترط التخرج من كليه مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من سنتين حتى 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.

Special Projects Principal Engineer.Access Network Deployment

ويشترط الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الانجليزية، والحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 6: 8 سنوات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.

SME Senior Sales Executive

ويشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، وخبرة سنة على الأقل، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.