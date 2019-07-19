قال عبدالله مباشر نائب رئيس الجالية المصرية في رومانيا، تعليقا على واقعة المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، هو وأسرته، أنه فور إبلاغه بالواقعة تواصل مع وزارة الهجرة والسفير المصري في رومانيا؛ لاتخاذ اللازم لرد حق المواطن المصري.

وأضاف مباشر، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجرى التواصل حاليًا مع شركة الطيران الرومانية التي حدثت الواقعة على أحد الطائرات التابعة لها، لتبدأ السفارة بعدها التدخل كجهة رسمية بعد سماع شهادة المصري المعتدى عليه، وعلى أسرته والحصول على توكيل منه بذلك.

وحسب الرواية التي وصلت إلى "مباشر" نائب رئيس الجالية المصرية في رومانيا، نقلا عن أحد أصدقائه المتواجدين على متن القاهرة، فإن المصري صاحب الواقعة كان قادما من فرنسا إلى بوخاريست ترانزيت ومنها القاهرة ومعه زوجته المغربية وابنه، ووقعت المشاجرة بين أحد العاملين على الطائرة والراكبة المغربية، نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذي تصادف جلوسها بجواره، ونظرًا لاختلاف لغة الموظف الذي يتحدث الإنجليزية عن لغة السيدة المغربية التي تتحدث الفرنسية وقع سوء فهم بينهما ونشبت المشاجرة.

وقالت وزارة الهجرة، إنها تلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر التعامل بقوة مع راكب مصري على متن الخطوط الرومانية، وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير صلاح عبد المقصود سفر مصر في رومانيا، حيث أكد أن الموقف حدث داخل الطائرة في بوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية اللذين كانا يستقلان طائرة الخطوط الرومانية في طريقهما من فرنسا إلى القاهرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية، عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كل التفاصيل وملابسات الموقف.

وشددت الوزيرة، خلال الاتصال، على استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، ودعته إلى لقائه بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث مكانه الآن برفقة أسرته.

وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل أنه:"حدثت مشادة بين طاقم الطائرة والراكبة المغربية نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذي تصادف جلوسها بجواره، مما اعتبروه خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضا مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر".

وأضاف البيان أن الموقف تحول من حوار إلى شجار مع الأسرة أدى لطلب طاقم الطائرة سلطات أمن المطار، التي أجبرت الأسرة على ترك الرحلة، وإلغاء التذكرة، وتوجه القنصل المصري برومانيا على المطار فور إبلاغه بالواقعة حيث وجد أن الراكب قد غادر رومانيا إلى مصر عبر الخطوط التركية نزولا إلى شرم الشيخ ثم القاهرة.