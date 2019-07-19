تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، واطمأنت عليه وعلى أسرته.

وأكدت مكرم استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية، عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كل التفاصيل وملابسات الموقف.

وشددت الوزيرة، خلال الاتصال، على استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، ودعته إلى لقائه بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث مكانه الآن برفقة أسرته.

كانت الوزيرة تواصلت مع السفير المصري في رومانيا ورموز الجالية؛ للاطلاع على الموقف، ومتابعة ما وصل إلى الوزارة بشأن توقيف أحد المصريين على متن طائرة بمطار بوخارست.