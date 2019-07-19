جدول عروض فعاليات البيت الفني للمسرح في "الويك إند"

يقدم البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، عددًا من العروض المسرحية المتنوعة، ما بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال على مسارح الدولة المختلفة.

وتستعرض "الوطن"، أبرز العروض التي تقام اليوم وغدا كالتالي:

بيت الأشباح

يعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل، في الساعة السابعة مساء، وأسعار التذاكر 30، 50 جنيها، الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة

الحادثة

يعرض على مسرح الغد بالعجوزة، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساء، وأسعار التذاكر 20، 30 جنيها.

شباك مكسور

يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة، وآخر ليلة عرض اليوم الجمعة، الساعة الثامنة والنصف مساء، وسعر التذكرة 30 جنيه.

نوح الحمام

يعرض على مسرح الطليعة، الساعة 7 مساء، وسعر التذكرة 20 جنيها.

أوبرا بنت عربي

يعرض على مسرح السلام بشارع قصر العيني، الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بقصر العيني، أسعار التذاكر 30، 50، 75 جنيها.

محطة مصر

يعرض على مسرح القاهرة للعرائس، الساعة السادسة والنصف مساء، من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، وأسعار التذاكر 25، 35 جنيها.

زهرة اللوتس

يعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، الساعة السابعة والنصف مساء، وسعر التذكرة ٣٠ جنيها.