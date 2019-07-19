إخماد حريق هائل في شقة سكنية بـ المحلة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالغربية حريقا هائلا بعد أن التهمت نيرانه محتويات شقة سكنية في الطابق الثالث من منزل بمنطقة المنشية الجديدة في المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارا، من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في شقة بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وجرى الدفع بقوات من الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، حيث أخمدت النيران، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى كلَّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات.