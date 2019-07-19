"التعليم" تُعلن عن أعداد ومواعيد امتحانات الدور الثاني لدبلومات الفنية

استكمالًا لاستعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات دبلومات التعليم الفني (الدور الثاني)، أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني عن أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي 2018/2019، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 وتنتهي يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الثاني ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة، علي أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، على أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019.

ويتقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: 117531 طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و42379 طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و 70752 طالب/طالبة بالتعليم التجاري، و4883 طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.

وتعقد الامتحانات في 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 لجنة للتعليم الصناعي، و117 لجنة للتعليم الزراعي، و164 لجنة للتعليم التجاري، و31 لجنة للتعليم الفندقي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه غير مسموح بحمل أو استخدام التليفون المحمول للمراقبين أو الطلاب داخل اللجنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك يتم إحالته للشئون القانونية، وبالنسبة للطلاب يتم إلغاء الامتحان في المادة في حالة حيازة التليفون المحمول وفي حالة محاولة الغش يلغى امتحان الطالب في جميع المواد طبقاً للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.