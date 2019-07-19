وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، بضرورة الاهتمام برفع الوعي السياحي بين أبناء المحافظة والتوعية بالمعالم السياحية والآثارية التي تذخر بها أسيوط، مشيراً إلي تقديم كافة سبل الدعم للترويج للحركة السياحية.

وقال نور الدين إن المحافظة تحرص على إقامة الندوات والرحلات السياحية للترويج لهذه الأماكن وخاصة في هذه الأيام حيث تشهد أسيوط موسمين سياحيين وهما موسم السيد الفرغل الذي انتهى أمس، وموسم السيدة العذراء ويتم الاستعداد لهذه الفعاليات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير التأمين والخدمات اللازمة، لافتا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة تنشيط السياحة والمديريات الخدمية والهيئات المختلفة لنشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية.

من جانبه، أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط تواصل الهيئة الإقليمية رحلاتها المجانية للفائزين بالمسابقات الشهرية التي يتم إطلاقها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر القيام برحلات للفائزين في المسابقة الأخيرة يوم الخميس القادم الموافق 25/7، لزيارة قناطرأسيوط ودير السيدة العذراء بدرنكة، لافتا أن الهيئة تنتظر استقبال الصور الخاصة بمسابقة "أجمل صورة" بالمحافظة، المعلن عنها على الصفحة الخاصة بتنشيط السياحة.