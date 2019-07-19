بالفيديو.. "أبو الريش" يستعد لاستقبال دروجبا وإيتو

تزور اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وعدد من نجوم الكرة الأفريقية لمستشفى "أبو الريش" الجامعي للأطفال، وأبرزهم الإيفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو.

وسيصل محمد فضل وهاني أبوريدة، و"إيتو" و"دروجبا" إلى المستشفى، بعد قليل، ومعهم هدايا للأطفال، ومبالغ مالية للتبرع، ومن المقرر أن يشرح لهم معلومات عن المستشفى والخدمات التي تُقدم بها.

وتحدث الدكتور شريف الأنواري نائب مدير المستشفى، عن تفاصيل الزيارة، كاشفا عن سبب اختيار النجوم الأفارقة لمستشفى أبوالريش بالتحديد للزيارة، فهي أكبر مستشفى أطفال في الشرق الأوسط وبها 450 سريرا، ويجرى أكثر من 15 ألف عملية في العام الواحد، مضيفا: "شرف لينا زيارة النجوم بحجم دروجبا وإيتو، واللجنة المنظمة، وهو ما يلقي الضوء على أهمية ما تقدمه المستشفى".

وأضاف الأنواري أن مستشفى أبو الريش تقدم الخدمات للأطفال المصريين والأفارقة، والمستشفى تحتاج إلى تكاليف كثيرة جدا، وتعتمد بشكل كبير على التبرعات، وزيارة النجوم الأفارقة سيلقي الضوء على خدمات المستشفى ويزيد التبرعات، وتزيد كفائة الخدمات.

وتترقب جماهير القارة السمراء نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال، والمقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.