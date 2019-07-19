مشروع قانون في الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا 

طالب مشرعون جمهوريون وديمقراطيون، الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الأول، فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي "إس 400" الروسي، قائلين إنه يتعين عليه تنفيذ قانون يفرض عقوبات على من يتعامل مع الجيش الروسي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن كلا من السيناتور الجمهوري ريك سكوت، والسيناتور الجمهوري تود يونج، قد قدما مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا بعد أن بدأت أنقرة في تسلم نظام الدفاع الجوي الروسي الأسبوع الماضي، ما دفع البيت الأبيض إلى الإعلان عن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة الأمريكية "إف- 35".

وقال السيناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن استبعاد تركيا من برنامج "إف 35" ليس كافيا، وأضاف في بيان له: "القانون ينص صراحة على فرض عقوبات على (المعاملات الهامة) مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا، والتي ستشمل بوضوح تسليم نظام (إس 400)."

وأضاف مينينديز، إنه سيعرض مشروع آخر من شأنه أن يجبر الإدارة الأمريكية على معاقبة تركيا في حال رفض "ترامب" أو مماطلته.

وأضافت الوكالة أن إدارة "ترامب" لم تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا، على الرغم من ورود ذلك في قانون العقوبات الشامل لعام 2017، والمعروف باسم (كاتسا)، ولم يكن ترامب واضحًا بشأن ما إذا كانت إدارته تفكر في القيام بذلك، وفي حالة الموافقة، سيدعو القانون إلى "التنفيذ الكامل للعقوبات".

ويدعو مشروع القانون الإدارة الأمريكية إلى عقد محادثات مع حلف الناتو لمناقشة التهديدات التي تمثلها روسيا ولبحث استمرار تركيا كعضو في الحلف، وتابعت الوكالة أن مشروع القانون لن يكون له قوة قانونية، إلا إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ما سوف يزيد الضغط على الرئيس الأمريكي.

ويفرض "كاتسا" أن يختار الرئيس خمسة من بين مجموعة من 12 عقوبة، ومع ذلك، لا يحدد القانون أي جدول زمني لفرض العقوبات أو إصدار قرارات، لذلك يمكن أن يمنح "ترامب" فرصة للمماطلة.