وقع الاختيار على النجمة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي.

يعد الحفل أولى السهرات، التي تحييها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر، عقب تعافيها من آلام الرقبة، حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة خاصة في الساحل الشمالي، إذ تعد سابا الأكثر طلبا نظرا لقدرتها على إضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التي تتماشي مع حفلات الشواطئ الشبابية.

علي جانب آخر تستعد نيكول لاطلاق أغنية جديدة تتكتم تفاصيلها لحين وضع اللمسات الأخيرة لها، بالإضافة إلى نيتها خوض عمل درامي جديد، حيث تقوم بقراءة أكثر من سيناريو، لاختيار الفكرة الملائمة لظهورها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة والتي كان آخرها الجزء الثاني من المسلسل السوري "الهيبة" مع تيم حسن.