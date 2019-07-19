"طعنة فى الرقبة" حسم بها شاب سعودى خلافاته المالية مع صديقه، بمنطقة الدقي، ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، أن المتهم نشبت بينه وبين صديقه، مشادة كلامية، بسبب خلافات مالية تطورت إلى تشابك بالأيدي، دخل المتهم المطبخ واستل سكينا وسدد للمجني عليه طعنة في الرقبة، وفرا هاربا، واستغاث الأخير بالجيران، الذين أسرعوا في نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وتمكنت القوات، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على الشاب المشتبه فيه، واعترف بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، ورود إخطار من إحدى المستشفيات بالدقي، بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بجرح سطحي بالرقبة، وتم إسعافه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني، رئيس المباحث، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، إلى المستشفى.

وتبين من إجراء التحريات حول الواقعة، أن المجني عليه سعودي الجنسية ويقيم برفقة صديق يحمل ذات الجنسية، وأن الصديق وراء ارتكاب الجريمة، والخلافات مالية بين الشابين أدت لحدوث مشاجرة بينهما فأسرع المتهم إلى المطبخ وأحضر سكينا وعاد إلى صديقه محاولا تهديده بها فاصابته في رقبته، وسببت له جرحا قطعيا.

وتمكنت قوة من المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.