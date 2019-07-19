دونالد ترامب: مستعدون للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده على استعداد للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: "واثقون من إسقاطنا الطائرة الإيرانية المسيرة أمس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن بارجة أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة هددت المدمرة الأمريكية "يو إس إس" بمضيق هرمز، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وأضاف ترامب، أن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت من البارجة الأمريكية مسافة ألف ياردة في هرمز.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأن الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، قد أعلن أمس أن طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أن هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأن إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أن ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأن توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأن تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.