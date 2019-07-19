مصرع طالبة إثر تناولها مبيد حشري بالخطأ في سوهاج

لقيت طالبة تقيم دائرة مركز طما بسوهاج، مصرعها إثر تناولها مبيد حشري بطريق الخطأ، وتم نقلها في حالة إحياء للمستشفى المركزي، وتوفيت عقب وصولها.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من المستشفي المركزي بطما، يفيد بوصول "ندى.ا.م.ع" 17 عامًا، طالبة، وتقيم بشارع سعد زغلول بندر طما، مصابة بضيق في حدقة العين والتنفس إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها.

وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "نادية.م.م" 47 عامًا، ربة منزل، قررت أنه أثناء قيام ابنتها بأعمال نظافة بالمنزل تناولت مبيد حشري بطريق الخطأ، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود رغاوي من الأنف والفم وأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.