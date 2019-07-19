قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة توفر شاشتين عرض للسائقين والمحصلين العاملين على خدمة استاد القاهرة لمشاهدة المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال.

وأوضح رزق لـ"الوطن"، أنه يتابع عملية نقل الجماهير بواسطة أتوبيسات الهيئة من مختلف الميادين والمحطات إلى الاستاد طوال اليوم، مؤكدًا أنه لن يغادر محيط الاستاد إلا مع خروج أخر مواطن من المشجعين، حيث تم توفير أتوبيسات كافية لخدمة الجمهور.

وتختتم اليوم بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، في نسختها الـ32 التي احتضنتها الملاعب المصرية بداية من 21 يونيو الماضي وحتى الختام الليلة بمباراة بين الجزائر والسنغال.

وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً فنياً لحفل الختام، الذى سيقام لمدة 10 دقائق، ويتضمن بعض الرقصات والعروض الفنية، بجانب فقرة غنائية في حضور عدد من الشخصيات البارزة في كل المجالات يتقدمهم كروياً السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.