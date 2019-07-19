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أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

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"بإجمالي 43 ألفا و610".. "التعليم" تعلن حصيلة تظلمات الثانوية العامة

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صور.. لجنة من "محلية النواب" تتفقد عددا من مشروعات وأعمال التطوير بمطروح

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مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

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