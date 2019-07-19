أعلن التليفزيون الإيراني احتجاز الناقلة البريطانية "ستين أمبيرو" في مضيق هرمز.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن احتجازه للناقلة جاء لعدم مراعاتها للقانون، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وحذرت إيران في وقت سابق من نشوب حرب بالمنطقة، مشددة أنه حال شن حرب عليها لن تبقي أي دولة في المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأن الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أن طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أن هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأن إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أن ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأن توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأن تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.