عبرت هاجر محمد زكي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، عن سعادتها الشديدة، بعد تفوقها الكبير، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من أوائل الثانوية العامة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "والدي تلقى مكالمة من مكتب الوزير، وكنت نائمة في هذا الوقت، فتحدث إلي وزير التربية والتعليم، وأخبرني أنني الأولى على الثانوية العامة، بعدما حصلت على العلامة الكاملة في شعبة علمي علوم، لم يتلقَ مني أي رد، لأنني كنت مصدومة، وسألني على الكلية التي أرغب في الانضمام لها، ولم أستوعب ما حدث، إلا بعدما انتهت المكالمة".

وتابعت: "بعد ما المكالمة خلصت، كان في صريخ بالبيت، وكان في هستيريا ضحك وبكاء بسبب الفرحة".

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت الأولى على الثانوية العامة: "عندي واتس بس، لكن الفيس والكلام ده كله مضيعة للوقت، معنديش انجذاب أوي، ولما بمسك الموبايل ممكن أسيبه عادي، ومينفعش الطالب يستخدمه في الثانوية العامة".

وأوضحت، أنها بالرغم من تفوقها وعدم تعاملها مع منصات التواصل الاجتماعي، لم تنقطع عن العالم الخارجي، حيث كانت دائمة السفر وقراءة الروايات ومشاهدة التلفاز.