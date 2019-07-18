فيديو.. الثانية على الثانوية العامة: "كانت سنة دلع.. ونفسي في إعلام"

عبرت الطالبة هانيا محمد ممدوح، الثانية على الثانوية العامة مكرر أدبي على مستوى الجمهورية، عن رغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام، كي تُصبح مذيعة ناجحة، مضيفة، "الثانوية العامة أكثر سنة أدلعت فيها، خروجات ولبس، وكل حاجة".

وقالت هانيا، خلال حوارها في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي أحمد الشاعر، إنها تعودت على الحصول على الدرجات النهائية والمجاميع المرتفعة طوال حياتها الدراسية، وتوجت ذلك بالحصول على 99.6% في الثانوية العامة.

وأوضحت أنها كانت تذاكر 11 ساعة في الأيام التي لم تتلق فيها دروسا خصوصية، والأيام التي تتلقى فيها دروسا كانت تذاكر 5 ساعات فقط.