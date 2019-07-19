لقي طفلان مصرعهما غرقا بنهر النيل في أسيوط بمنطقة مرسي بمركز أبوتيج، أثناء نزولهما للاستحمام، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم انتشال جثة أحدهم وجارٍ تكثيف جهود البحث عن الجثة الثانية وانتشالها بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من أهالي المركز بمصرع طفلين غرقا في نهر النيل بمنطقة المرسى، أثناء نزولهما للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة .

انتقلت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وبسؤال الأهالي أكدوا أن الطفلين لم يتجاوزا الـ 10 الأعوام، وتم العثور على ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية أعلى رصيف المرسى.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهم والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى صدفا المركزي، وجارٍ تكثيف جهود البحث عن الجثة الثانية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.