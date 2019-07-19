متحدث البرلمان يتحدث عن خارطة طريق لاستثمار نجاح بطولة الأمم الأفريقية

حدد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، خارطة طريق، لتعظيم الاستفادة من النجاح، الذي حققته مصر خلال تنظيمها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإمكانية تضافر الجهود بين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأجهزة المعنية بالدولة، للاهتمام بملف الاستثمار الرياضي وتحقيق عوائد اقتصادية وسياحية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، لـ "الوطن"، إن النجاح الذي حققته مصر في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية شاهد عيان على التحول الذي تشهده في مصر على كافة المستويات.

وأضاف، "رغم ضيق الوقت استطعنا تقديم صورة مشرفة عن التنظيم المصري لهذة البطولة، والتي تشغل عشاق كرة القدم ليس في أفريقيا فحسب وإنما في دول العالم".

وأشار إلى أنه "بموجب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم، أصبح لدينا مهمة كبيرة حول كيفية تعظيم الاستفادة من هذا النجاح واستثماره خلال الفترة القادمة.

وتحدث عن 4 خطوات تساهم في الدفع بملف الاستثمار الرياضي في مصر وهي:

1- تشغيل الاستادات التي تم تطويرها في إطار الاستعدادات التي جرت لبطولة كأس الأمم الأفرقية بشكل يحقق الاستفادة منها بالقدر الأمثل، من خلال توجيه الدعوة لفرق كرة القدم العالمية لإقامة مباريات وديه.

2- عودة الجماهيرالمصرية لحضور مباريات الدوري المصري، على أن تستمر شركة تذكرتي في تنظيم دخول المشجعين.

3- الترويج للسياحة الرياضية خاصة أن مصر غنية بالمناطق السياحية المؤهلة لإقامة عدد من الرياضات، والتى يمكن أن تدر دخلا كبيرا على الاقتصاد القومي وتحديدا في مناطق، "جنوب شرم الشيخ، دهب، الواحات البحرية، والجونة".

4- لجنة الشباب بمجلس النواب ستضع على أولوية أجندتها في دور الانعقاد القادم ملف الاستثمار الرياضي في مصر.

يشار إلى أن الدولة المصرية كانت قد نجحت في 6 أشهر تقريبا، في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، وتعتبر تلك هي المرة الخامسة في تاريخها، التي تحصل فيها مصر على ذلك الشرف، لتكون بذلك أكثر الدول الأفريقية تنظيما لهذه البطولة منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1957، فضلا عن أنها الأكثر تتويجا وأول فريق ينظمها في نسختها الجديدة.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وابتكرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطبيقا مصريا للهواتف المحمولة، من أجل المشجعين والمتابعين المحليين والعالميين، خلال كأس الأمم الأفريقية.