سادت حالة من الفزع بين أهالي قرية جزيرة الأحرار دائرة مركز طوخ إثر وجود ميل لأحد المنازل مكون من 4 طوابق على آخر مجاور له، ما أدى إلى خروج السكان من المنزلين خوفا من الانهيار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء واستدعاء لجنة من الوحدة المحلية لمعاينة المنزلين، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا من الأهالي بوجود ميل لأحد العقارات على منزل آخر مجاور له، ما ينذر بكارثة انهيار المنزلين.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد فوزي عبد ربة مأمور مركز طوخ، والرائد محمد بدوى مدير الحماية المدنية بطوخ.

وتبين أن المنزل مكون من 4 طوابق ويوجد به ميل حوالى 3 سنتيمترات على منزل آخر مجاور، وتم إخلاء السكان من المنزلين حرصا على حياتهم وإخطار الوحدة المحلية لأعمال شؤونها ومعاينة المنزل المائل وحُرر محضر بالواقعة.