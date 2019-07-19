انتقد الإعلامي عمرو أديب، أنباء التعاقد مع حسن شحاته، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لتدريب الفريق، بعد الإخفاقات الأخيرة التي مُني بها منذ عام 2010، وشهد تحقيق آخر بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الكرة المصرية مش هنيفع تُدار بالمراضية، مع احترامي له وهوعلى عيني وراسي، لكن هنجيبه ليه؟!، كان بيدرب المنتخب من سنوات طويلة، يعني نرجع ميدو وجدو معاه؟!، هو مدرب وطني وخلاص؟!، عمل ايه بعد ما ساب المنتخب؟!".

وأضاف أديب، أن نجاح المدير الفني لا علاقة له بالجنسية، لافتًا إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر قاد المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم بروسيا.