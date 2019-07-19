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أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

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الملك سلمان يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى الشراكة

الملك سلمان يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى الشراكة

مصدر: افتتاح مجزر 15 مايو متوقف على توفير طاقم العمل من الأطباء

مصدر: افتتاح مجزر 15 مايو متوقف على توفير طاقم العمل من الأطباء

ناقلة النفط "مسدار" تغير مسارها للمرة الثانية وتتجه غربا للخليج

ناقلة النفط "مسدار" تغير مسارها للمرة الثانية وتتجه غربا للخليج

فتح فصل تابع لمدرسة التمريض في مستشفى شرم الشيخ الدولي

فتح فصل تابع لمدرسة التمريض في مستشفى شرم الشيخ الدولي

رئيس وزراء أونتاريو بكندا يدعو لرفع العلم المصري أمام برلمان المقاطعة

رئيس وزراء أونتاريو بكندا يدعو لرفع العلم المصري أمام برلمان المقاطعة

"طحانوب" تحتفل بذكرى ثورة يوليو بـ"نُصب تذكاري للشهداء وحديقة للزعيم"

"طحانوب" تحتفل بذكرى ثورة يوليو بـ"نُصب تذكاري للشهداء وحديقة للزعيم"

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بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

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حكاية 3 زيارات أجراها مانديلا لمصر.. أحدها قطعها سيرا من جنوب أفريقيا

الأهلي وصلاح والإسكندرية يتصدرون هاشتاج "بتحب إيه في مصر"

الأهلي وصلاح والإسكندرية يتصدرون هاشتاج "بتحب إيه في مصر"

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