فتح فصل تابع لمدرسة التمريض في مستشفى شرم الشيخ الدولي

أكد عطية موسى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، أن وزارة الصحة وافقت على فتح فصل للتمريض تابع للأمانة العامة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأضاف موسى، أن الفصل سيجرى افتتاحه بمستشفى شرم، وجارِ التنسيق بين الأمانة للمراكز الطبية، ومستشفى شرم الدولي؛ لبحث طرق وأليات فتح الفصل، وتوفير كافة المقومات اللازمة لدراسة الطلاب.

وأوضح أن افتتاح هذا الفصل سيوفر عناء السفر والجهد الذي يبذله الطلاب الذين يلتحقون بمدرسة التمريض بمدينة الطور، فضلًا عن أنه سيلتحق به الطلاب بمدن خليج العقبة مثل دهب ونويبع وطابا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد صدقت بالموافقة العام الماضي، على فتح فصل جديد بمدرسة التمريض بمدينة الطور، ليصبح إجمالي عدد الفصول بها 4 فصول دراسية، لاستيعاب الإقبال الشديد من قبل الطلاب، كما صدقت على فتح فصل بمدينة سانت كاترين.