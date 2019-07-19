هنأ الإعلامي عمرو أديب، الشعب الجزائري، بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر، بعد التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف، في المباراة النهائية.

وقال أديب خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الحمد لله ماتش تقيل وهم وانزاح، الجزائر تستحق أن تكون البطلة".

وأضاف: "الفريق كان لديه الكثير من الطموح والوطنية، وأدى البطولة بشكل رائع، واللاعبون احترموا علم بلادهم الموجود على صدورهم، العالم اليوم سيكون جزائريًا، والاحتفالات ستعم أرجاء باريس والقاهرة والجزائر".

وتابع: "الكأس عربية، والتنظيم رائع، والمدرب محلي، والفريق كان يحب بلده وقدم كل ما لديه، وأهنئ الشعب الجزائري على ما حققه فريقه".