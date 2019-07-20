تخصيص 13 ألف متر لإنشاء مستشفى "شرم الشيخ العام" في الرويسات

أعلن النائب عطية موسى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ وخليج العقبة، أنه جرت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة الرويسات، مساحتها 13 ألف متر لإقامة مستشفى "شرم الشيخ العام".

وأضاف موسى، في بيان الليلة، أن إقامة هذه المستشفى يعد إنجازا في مجال الصحة على أرض المحافظة، خاصة أن منطقة الرويسات تضم عددا لا يستهان به من السكان.

ويشهد القطاع الصحي بمحافظة جنوب سيناء طفرة هائلة في تقديم الخدمات الطبية، حيث خصصت وزارة الصحة 5 ملايين جنيه لمديرية صحة جنوب سيناء، للتعاقد مع أساتذة الطب للعمل بمستشفيات جنوب سيناء، وإجراء جميع عمليات القلب المفتوح لأهالي جنوب سيناء بالمجان.