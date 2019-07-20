حي الجمرك: توفير إيواء لـ9 أسر إثر انهيار عقارين بجمرك الإسكندرية

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إنه بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تم توفير إيواء عاجل للسكان المتضررين من انهيار أجزاء من عقارين بحارة سلطان في الجمرك، مشيرة إلى أن عددهم 9 أسر، بإجمالي 30 فردا، داخل مدرسة الأنفوشي الإعدادية، بالإضافة إلي توفير إعاشة من طعام وشراب.

وأضافت "سحر"، لـ"الوطن"، أنها قامت بمتابعة عملية انتقال السكان لمكان الإيواء برفقة عبد العاطي التمساح، مدير إدارة الجمرك التعليمية، وذلك للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلي تواجد سيارات للإسعاف لحالات الطوارئ حول المنطقة.

وكانت انهارت أجزاء من عقارين قديمين بحارتي سلطان والكيال بحي الجمرك الإسكندرية، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما قرر الحي إخلاء 4 عقارات من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان.

انتقل وحدة التدخل السريع بالحي وقوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص حدوث انهيار جزئي بعقار رقم 3 حارة سلطان، وآخر مجاور له رقم 36 حارة الكيال، بناء قديم، كل منهما مكون من أربعة طوابق، مأهولين بالسكان.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن كافة الجهات المعنية انتقلت إلى موقع الحادث، بينهم قوة من قسم شرطة الجمرك برئاسة العميد أشرف ناصر مأمور القسم، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وأضافت "سحر"، في بيان صادر لها، أنه جرى إصدار قرار عاجل بإخلاء العقارين من السكان دون المنقولات، فضلا عن إجلاء سكان عقارين آخرين مجاورين لهما حرصًا على سلامتهم، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنهم.

وأشارت إلي أنه تم قطع المرافق "كهرباء، مياه، غاز" عن العقارات المنهارة كإجراء احترازي، موضحة بأنه يجري التنسيق مع محافظ الإسكندرية لتوفير المساعدات والمبيت الآمن لسكان العقارات التي جرى إخلائها.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.