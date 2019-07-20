المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية يشكر "الهجرة" لتحركها السريع

كشف المواطن المصري حسن سلامة، تفاصيل الاعتداء عليه من طاقم الطائرة الرومانية، في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن السفارة المصرية تواصلت معه، فضلا عن القنصليتين المغربية والفرنسية، اللتان وقفتا إلى جانبه نظرا لأن زوجته من أصول مغربية.

وأكد أن لديه عدد من الحضور يمكنهم الشهادة بخصوص الواقعة: "في ناس كتير مستعدون للشهادة معي، لم نخطئ فى حق المضيفة ولا في حق الحضور ولا فى حق شرطة المطار، ولا في حق أي من الركاب، وهناك فيديوهات لم تنشر ترصد تجاوزات أكتر معانا".

ووصف ما حدث معه بأنه "قمة العنصرية والتخلف"، موضحًا أن الركاب كلهم شهود على الواقعة، "طلعت أنا وابني وزوجتي، وكل واحد قعد مكانه، أنا وابني في الخلف وزوجتى فى مقعد آخر، والمضيفة طلبت من زوجتي عدم وضع حقيبتها على الأرض، وبالفعل استجابت لكنها مرة أخرى طلبت منها وضعها فى مكان آخر، والحقيبة بها ذهب وأموال وجوازات السفر، وهي صغيرة جدًا".

واستطرد: "زوجتى أخبرت المضيفة بأنها لا تعرف الإنجليزية ولم تتفهم كلامها"، وردت عليها: "اللى يقعد على الكرسى ده لازم يتكلم إنجليزي، ده باب طوارئ ولازم اللى يقعد فيه يكون إنسان عنده صحة كويسة ويسمع التعليمات، الناس ضحكت على كلامها، وأنا روحت أشوف فى إيه وغيرنا الكراسى، وفوجئنا بالمضيفة جاية معاها الأمن بيطلبوا جوازات السفر فقدمتها لهم، وعندما طلبوا جواز سفر مراتي رفضت".

وأشاد بسرعة تحرك وزيرة الهجرة، ورئيس الجالية المصرية في رومانيا، حيث أكدا له اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المخطئ لما مر به من اعتداء بشكل مهين وما لحق به من أضرار نفسية ولأفراد أسرته، لافتا أن مسؤولي وزارة الهجرة أكدوا له استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية عن طريق وزارة الخارجية، عبر سفارة مصر في رومانيا، للوقوف على كل التفاصيل وملابسات الواقعة ومحاسبة المخطئ.