نفى حسن سلامة، المواطن المصري الذي تعرض للاعتداء في الطائرة الرومانية، ما زعمه الجانب الروماني، بشأن اعتداء زوجته، على مساعد الكابتن، قائلًا: "محصلش".

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن جميع ركاب الطائرة شهدوا، بأنه أو زوجته لم يتعديا على أي فرد في طاقم الطائرة، مشيرًا إلى أنه وزوجته وطفله، التزموا بأماكنهم التي خصصتها لهم خطوط النقل الجوية الرومانية، في الطائرة.

وأضاف: "أنا مُصَّر على رفع القضية، ووزيرة الهجرة اهتمت بالموضوع، والجميع مهتم بها، وهي أكدت عليّ أن الدولة ستقف إلى جانبي حتى أحصل على حقي".