سفير مصر في رومانيا عن "واقعة الطائرة": الأمن تعامل بعنف مع "حسن" فقط

علق السفير صلاح عبدالمقصود، سفير مصر في رومانيا، على واقعة التعدي على مواطن مصري على متن طائرة رومانية، مؤكدًا أن الراكب المصري "حسن" وزوجته المغربية "إيمان" كانا على متن طائرة تتبع الخطوط الرومانية في طريقهما من فرنسا إلى القاهرة.

وأضاف عبدالمقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الخلاف بدأ بين طاقم الطائرة والزوجة، لأنها وضعت حقيبتها أمام باب الطوارئ لوجود مقعدها بجوار الباب.

وأوضح أن طاقم الطائرة يرى أن ذلك يتعارض مع إجراءات تأمين الرحلة، وطلبوا منها تغيير كرسيها فرفضت، مشيرا إلى أن الموقف انقلب وتصاعد من مجرد حوار مع أسرة إلى "خناقة"، وصعد أفراد الأمن إلى الطائرة، وتعاملوا بعنف مع الراكب المصري.

واستكمل: "رغم أن الفيديو مش ظاهر فيه السيدة المغربية، وطبعا الواضح إن الإجراء العنيف من طرف السلطات الرومانية كان ضد المصري فقط، رغم أن المصري كان مفروض يلتزم وأسرته بتعليمات الأمن".