أخبار ماتفوتكش: السعودية تعيد 300 مصري إلى القاهرة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السعودية تعيد 300 مصري إلى القاهرة من حاملي "تأشيرة الفعالية"

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عودة 300 شخص من السعودية بعدما رفضت السلطات هناك دخولهم "بتأشيرات الفاعلية" كحجاج، وهي التأشيرة الخاصة بدخول السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

وقالت المصادر، إن السلطات السعودية منعت دخول 300 مصري حتى الآن، من حاملي هذه التأشيرة؛ لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وجرى إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولي، وتحقق سلطات الأمن لمعرفة الشركات التي استخرجت التأشيرات.

"السكة الحديد" تدفع بـ317 ألفا و947 مقعدا بقطاراتها في عيد الأضحى

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تقرر اعتباراً من يوم 6 حتى 20 أغسطس 2019 الدفع بـ317 ألفا و947 مقعدا من خلال القطارات المجدولة والتي تعمل بصفة يومية وكذلك القطارات الإضافية والعربات العلاوة وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك واستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب.

ناقلة النفط "مسدار" تغير مسارها للمرة الثانية وتتجه غربا للخليج

غيَّرت ناقلة النفط "مسدار" مسارها للمرة الثانية لتتجه غربا إلى الخليج بدلا من إيران، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وأدانت واشنطن تصعيد العنف من جانب إيران في منطقة الخليج، وقيامها باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية للدفاع عن أمن المنطقة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

نواب عن تأجيل "الإيجار القديم غير السكنى": فى مصلحة الملاك

أثار تأجيل قانون الإيجار القديم غير السكنى فى الأسبوع الأخير لانعقاد البرلمان العديد من التساؤلات حول مصير القانون، وهل ستعيد الحكومة تقديمه فى دور الانعقاد المقبل أم لا؟، وكذلك مصير حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى يلزم بطرد الأشخاص الاعتباريين من هيئات وجهات حكومية فقط.

وأكد نواب لـ«الوطن»، أن نفاذ أثر حكم «الدستورية» يصب فى مصلحة الملاك وينقذ آلاف الصيدليات والعيادات والمحال القديمة، كما أن التأجيل يضع مصير القانون قيد المجهول.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 5 مايو 2018، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 «فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى»، وحدد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم يجرى تطبيقها بمجرد انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب وهو ما حدث بالفعل.

"بإجمالي 43 ألفا و610".. "التعليم" تعلن حصيلة تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول عدد تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، إلى 43610 تظلمات خلال الثلاثة أيام الأولى من تلقي التظلمات.

أعمال سحر وملابس ممزقة في حملة لتطهير المقابر بالقليوبية

شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، قيام أهالي وشباب القرية بنظافة وتطهير المقابر حيث تم العثور على أعمال سحر وطلاسم وأحجبة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء، وبدأت الفكرة عقب تم تنفيذها في العديد من القرى المجاورة، حيث دشنت صفحة "كفر منصور على فيس بوك" حملة لتطهير المقابر، شارك فيها عدد من مشايخ وشباب القرية.

من القرعة للختام.. 4 مشاهد للأهرامات في بطولة أمم أفريقيا 2019

نظم بالأمس حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية، باستاد القاهرة الدولي، وعكس الحفل جانبا من حضارة مصر، ودول القارة السمراء عبر التاريخ، وقُدمت خلاله عروض استعراضية على مسرح أعد خصيصًا، وشهد الحفل استخدام عرض مجسمات للأهرامات أثناء العروض الاستعراضية التي أقيمت في الاحتفال، كما غنت الفنانة دنيا سمير غانم "وأدينا جينا" خلال الحفل.

منة شلبي تصور "خيال مآتة" مع أحمد حلمي بمدينة الإنتاج الإعلامي

تواصل الفنانة منة شلبي تصوير مشاهدها الخارجية في فيلم "خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب ما كشف مصدر من الفيلم، لـ"الوطن"، وتجمع هذه المشاهد بين منة والفنان أحمد حلمي، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال أيام، ليبدأ المخرج أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لعرضه في موسم عيد الأضحي.

لاعبون عقدوا العزم أن تحيا الجزائر.. محاربو الصحراء أبطال أفريقيا 2019

توج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في نسختها الـ32، بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما أمس، على استاد القاهرة الدولي.