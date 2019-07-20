نقل ناقلة النفط البريطانية المحتجزة إلى ميناء إيراني على الخليج العربي

نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة فارس الإيرانية إنه نقل الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران إلى ميناء بندر عباس "جنوب إيران في مقاطعة بندر عباس على الخليج العربي".

وقالت "العربية" إن وكالة فارس الإيرانية قالت إن ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها مشيرة أن طاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" ما زالوا على متنها وعددهم 23 بحارًا.

وقال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت، إنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تفرج إيران عن الناقلة البريطانية، موضحا أن بريطانيا لا تبحث الآن عن خيار عسكري بعد احتجاز إيران للناقلة، حسبما نقلت "العربية".