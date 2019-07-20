أشاد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، بالأغنية التي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم، في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس.

وغرد عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "دنيا سمير غانم لخصت الشهر اللي فات كله في جملة واحدة، وهي المصري ميعرفش يعني إيه فشل وأدينا النهاردة عملنا اللي قالوا عليه مستحيل.. شكرا لكل واحد عمل حاجة نجح قوي وشهد لينا الدنيا كلها.. شكرا مصر مخدناش الكأس بس أخدنا احترام العالم".

وفي تغريدة أخرى، علق عمرو أديب على الأداء الرجولي الذي قدمه منتخب الجزائر في مباراة الأمس أمام منتخب السنغال، وفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية: "ساعات حبك لبلدك ممكن تعوض أي أداء في الملعب.. ساعات عرقك ورجولتك ممكن تخلى الكورة تدخل الجون غصب عن أي حد.. ألف مبروك للجزائر فهى تستحق وتستحق وتستحق".

واستطاع المنتخب الجزائري التغلب على منتخب السنغال بهدف مقابل لاشئ، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس.