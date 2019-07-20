استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 20 يوليو على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.