رئيس "الشرطة" يشكر وزير الداخلية لدعمه المتواصل للأكاديمية

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الدخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن هذه اللحظة تسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، حيث تتدفق مشاعر الوطنية من شباب أعدوا بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني، وأصبحوا جنودا أوفياء لمصر وشعبها، عازمين على فداء الوطن.

وقدَّم إبراهيم، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، الشكر إلى محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يقود مسيرة الأمن في حقبة مهمة من تاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه قدم كل الدعم والمساندة للأكاديمية ما مكنها من المضي قدما، لتشهد الارتقاء بالمنظومة التعليمة والتدريبية والبحثية، من أجل إعداد رجل شرطة قادر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

وأوضح أن الأكاديمية تنبت استراتيجية تضمن لها تحقيق ما تسعى إليه من إتقان العمل الأمني، لذا جرى تقسيم طلبة الفرقتين النهائتين إلى مجالات الأمن العام والأمن المركزي والمرور والحماية والمدنية، ووضعت الأطر الحاكمة للمناهج النظرية والعملية، وجاء التدريب بشكل يحاكي الواقع العملي، ولذا أنشئ ميدان للقتال التكتيكي وآخر للحماية المدنية، فضلا عن مسرح للجريمة ومسرح لمفرقعات وإنشاء قرية مرورية للتدريب على أعمال المرور الفنية والإدارية.