منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل الخريجين من كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الدرجة الثانية.

والخريجون هم: "ملازم تحت الاختبار عمرو رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عزالدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبدالهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبدالباسط داوود، ملازم تحت الإختبار معتز أسامة إلهامي".

أول الوافدين ملازم تحت الاختبار أسيد سليم حسن الظاهر من فلسطين، وأول خريجي قسم الضباط المتخصيين ملازم أول تحت الاختبار كريم آسر بدر، أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار منة الله أشرف يونس".

كلية الدراسات العليا: "أول دبلومات الدراسات العليا رائد أيمن البدراوي قطاع الأمن المركزي، أول الضباط الوافدين الدراسين بكلية الدراسات العليا رائد بلال محمد عبدالمجيد زايد من دولة فلسطين".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.