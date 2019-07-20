بالصور.. رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي مجسما لمبنى وزارة الداخلية

أهدى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية تذكارية تتمثل في نموذج لمجسم لمبنى وزارة الداخلية، ويحيط به علم مصر، وبداخله النجمة التي تعبر عن رتبة الملازم، ويتوسطها شعار أكاديمية الشرطة، ويعلو المجسم طائر النسر، وهو شعار وزارة الداخلية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.