أعطى الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم شارة الانطلاق لبدء حملة "كلين شورز" (شواطئ نظيفة) ضمن مبادرة "الحد من استخدام البلاستيك"، والتي تنفذها مؤسسة "شباب بيحب مصر"، تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام بهدف تأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة، وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك.

وشهدت مدينة القناطر اليوم بدء أولى فعاليات الحملة بحضور المحافظ والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وأحمد عبد الفتاح مؤسس الحملة حيث جرى استقبال المحافظ بعرض قصير لرقص النورة على الأغاني الوطنية، وأعلن بعده عن انطلاق الحملة من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمنطقة مرجانة السياحية بحضور النائب عادل عامر عضو مجلس النواب واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر والمهندس مختار شداد نائب رئيس المدينة

محافظ القليوبية: نراهن على حماس الشباب وعزيمتهم

وقال المحافظ في كلمته إن القيادة السياسية والدولة تراهن على الشباب وعزيمتهم وحماسهم فهم أمل مصر وأملنا كلنا بالمستقبل في مواجهة أعباء التنمية وحل ومواجهة الازمات والمشكلات، مشيرا إلى أن هناك اهتمام على أعلى مستوى بملف النظافة وأزمة القمامة والمخلفات حيث يجري مواجهتها من خلال مبادرات قومية كبرى وإقامة المحطات الوسيطة ونشر فعاليات الجمع المنزلي والتوسع في إقامة مصانع التدوير وكلها تحركات وأنشطة تسعى لإعادة مصر لوجهها الحضاري.

وأوضح المحافظ أن مشكلة المخلفات البلاستيكية تعد من الأزمات الخطيرة التي تهدد المجاري المائية ونهر النيل في القليوبية خاصة وعلى مستوى الجمهورية خاصة وتتسبب في فقدان مصر كميات كبيرة من الكائنات البحرية ويضر بالمواطنين أيضا نتيجة التلوث الذي ينتشر في المياه.

وأوضح المحافظ أن أي مبادرة شبابية تخلق نوع من الوعي ولابد أن تصل كل المبادرات لكل بيت وأسرة ومجتمع، مشيرا إلى أنه يتمني أن تنتشر ثقافة مبادرة مواجهة مخلفات البلاستيك في كل بيت وشارع وقرية وحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة لنشر ثقافة شواطئ نظيفة.

فيما قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إن كل كيس يلقى في المجاري المائية يؤذي كائن حي سواء حيوان أو إنسان ويمثل خطر على مصادر المياه للمواطنين مشيرة إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع المواجهة في الازمات والمشكلات، وأنه يجب على المواطن أيضا أن يقوم بدوره تجاه المشاركة في مواجهة المشكلات المزمنة لأنه المواجهة هنا تشاركيه بين الدولة والمواطن للوصول لما نصبو إليه من خلق بيئة نظيفة لإحداث أثر إيجابي.

وأضافت ريان أن كل الالتزامات والمواثيق الدولية تلزم مصر بإحداث التنمية الحقيقية وإطلاق المبادرات على الأرض للتغيير والتطوير والتنمية وهذا لن يحدث إلا بسواعد المواطنين والشباب مع الدولة.

وجه أحمد عبد الفتاح مؤسس حملة شباب في حب مصر، الشكر لمحافظ القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على إطلاق الحملة بالقناطر الخيرية، مشيرا إلى أن الحملة حققت نجاحا في محافظة الجيزة حيث جري رفع أكثر من 2 طن بلاستيك في المياه مطالبا الجميع أن يعمل للحد من تلك الأزمة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات المواطنين، وتتنوع الأنشطة بين ندوات توعوية وورش عمل توعوية وإعادة تدوير للمخلفات، كما ستقوم المؤسسة مع شركائها في دول شمال أفريقيا في التوعية بأضرار البلاستيك، ويتم العمل جنبًا إلى جنب بين هذه المؤسسة والمؤسسات المشاركة، والتي وصل عددها في هذه الفاعلية حتى الآن 21 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في شمال أفريقيا.

يذكر أن مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة والمعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وخطة عمل البحر المتوسط UNEP MAP، نفذت العام الماضي حملات نظافة لجزر وشواطئ محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، وتم رفع أطنان من المخلفات البلاستيكية تحت شعار "جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك"، بدعم من الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا.