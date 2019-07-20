كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدة الشهيد النقيب عمر إبراهيم القاضي، قائد كمين البطل 14 في شمال سيناء، والذي استشهد مع أفراد كتيبته فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، وقبل الرئيس رأس والدة الشهيد.

وأُطلق اسم الشهيد البطل النقيب عمر إبراهيم القاضي على دفعة 2019، من كلية الشرطة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.