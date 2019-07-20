رغم الرسميات الشديدة التي تسيطر على الاحتفالات والمناسبات العامة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة، فإنه دائما يحرص على إضفاء جانبا إنسانيا عليهم؛ ليصبح أيقونة مميزة له، وهو ما تجلى في عدة مظاهر ومواقف، لا سيما مع أسر الشهداء، حيث حرص مرارا على تواجدهم وتكريمهم في مختلف الأحداث بين الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وافتتاح المشروعات الكبرى؛ لتكون ذكرى شهداء الوطن حاضرة دائما.

ففي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، أصر الرئيس السيسي على مصافحة أبناء الشهداء، اعتزازا بدور ذويهم وتقديرا لتضحياتهم، كما حرص على الاستماع لحديث عدد منهم، أبرزهم دينا عاطف فتحي الإسلامبولي الطالبة بكلية الحقوق، ابنة الشهيد عاطف فتحي الإسلامبولي مفتش مباحث الجيزة السابق، والطالب عمرو جمال محمد مهنا الطالب بالسنة الدراسية الأولى من كلية الشرطة، ونجل الشهيد العقيد طيار جمال محمد مهنا، الذي استشهد في أثناء أداء واجبه في إحدى الطلعات الجوية، والملازم تحت الاختبار علاء عاطف فتحي الإسلامبولي، نجل الشهيد العميد عاطف فتحي الإسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة.

قبل نحو شهر، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، لم يغفل السيسي عن إدخال البهجة على قلوب أبناء الشهداء واحتضانهم كأب لهم، بعد أن فقدوا ذويهم، في مركز المنارة، فحياهم وصافحهم، خلال منحهم الدروع، كما جلس مع أسر الشهداء لتناول الإفطار، ثم منح الأطفال هدايا وألعاب لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي لقطة إنسانية، حمل الرئيس الطفلة لارين ابنة الشهيد النقيب عبدالقادر مجدي محمد رمضان، التي لم ترغب في تركه، ليظل حاملها طوال فترة التكريم، ثم ذهب بها لمقعده المخصص لتناول الإفطار، لترفض الطفلة مجددا تركه.

ووزع الرئيس عبدالفتاح السيسي وجبات الطعام على الأطفال، وبعض الحلوى، ثم توسطهم لالتقاط صور تذكارية معهم، فضلا عن مشاركتهم في بعض الألعاب، بالرسم والتلوين على وجه بنات الشهداء.

لم يكن ذلك الاهتمام الأول من نوعه من جانب الرئيس بأبناء الشهداء، ففي يناير الماضي، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من شهداء الشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 للشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، الذي تخللته العديد من المشاعر الإنسانية.

"من فضلكم هاتوا حق بابا، لحد ما أكبر وأجيبه بإيدي".. بهذه الكلمات البسيطة المفعمة بالبراءة تحدث نجل الشهيد شريف طلعت، أمام الحضور بعيد الشرطة والرئيس، حيث طلب من السيسي أن يلقي تلك الكلمة البسيطة التي أثرت على الجميع بشدة.

وعلى جانب آخر، وبحركة طفولية أرسل أحد الأطفال المشاركين بالعرض الفني الذي اختتم به فيلم "يوم التحدي" التسجيلي، قبلة على الهواء للسيسي وقدَّم له التحية؛ ليرد عليه سريعًا الرئيس التحية.

في حفل عيد الشرطة العام الماضي، وخلال تكريمه زوجة أحد الشهداء ونجله، هرول الطفل الصغير، متجها للسيسي واحتضنه، فحمله الرئيس، وقبّل رأسه وأعطاه الدرع.

وفي افتتاح الرئيس لمشروعات قومية في الإسماعيلية، بينها الكباري العائمة، وهي كوبري الشهيد أحمد المنسي، وكوبري الشهيد أبانوب جرجس، لربط شرق القناة بغربها، في 23 ديسمبر 2017، حرص على وجود أفراد أسرة الشهيد البطل أحمد المنسي للحفل، وصافح نجله الصغير بحرارة، الذي ارتدى بذلة عسكرية، ووقف إلى جانبه خلال افتتاح الكوبري.

وفي يوليو الماضي، وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الذي شهده السيسي، حضرت الطفلة عالية، ابنة الشهيد العميد ياسر الحديدي، الذي استشهد في تفجيرات 9 مارس 2017، بالعريش، وقالت إنها حزنت عندما علمت بسفر والدها للعريش، وأخبرها أنه سافر ليحمي الوطن، وقال: "لو أنا مسافرتش مين هيسافر"، وبعد أيام تلقت نبأ استشهاده.

وأكدت ابنة الشهيد الحديدي، أنّ ما جعلها تحتمل فراق والدها، أنّه توفي وهو شهيد، حي يُرزق في الجنة، يشعر بها، ومن ثم صممت أن تجتهد، وأنّ تصبح الأولى في مدرستها كما كان يرغب والدها، ووجّهت رسالة لكل "الخونة والإرهابيين"، قائلة: "الشرطة والجيش زي الحفرة، كل ما بتاخد منهم بيزيدوا، وهيقضوا عليكوا وعلى اللي بيساعدكم".

وأثارت الطفلة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، مشاعر الحضور من رجال الدولة، لذلك وفور انتهائها من كلمتها، اتجه الرئيس لتحيتها وتقبيلها.

وفي الحفل ذاته، حضر الملازم تحت الاختبار عمر محمد جبر، نجل الشهيد اللواء محمد عبدالمنعم جبر مأمور مركز شرطة كرداسة، الذي اغتيل في هجوم على المركز، قائلا: "أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد، وفخور أن والدي استشهد، وأصريت أدخل كلية الشرطة عشان أكمل مشواره في البطولة اللي هو فخر بالنسبة لي، وأجيب حق الشهداء وأقول للعالم كله إننا مش خايفين"، وصافحه السيسي على الفور.

وفي أثناء فعاليات الندوة التثقيفية الـ25 للقوات المسلحة، في 23 مارس 2017، التي شهدت تكريم عدد من أسر الشهداء، بينهم الشهيد رائد الشرطة حازم أسامة محمد أبوالمعاطي، الذي وجّه نجله رسالة للرئيس، قائلا: "أنا عاوز أبقى ضابط زي بابا"، فسارع السيسي بتقبيله.

وتأثر السيسي ودخل في نوبة بكاء بالحفل ذاته، خلال حديث زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد درديري، وسردها لشجاعة وقوة زوجها، وبعد انتهاء كلمتها، اتجه لتحيتها، واحتضن وقبّل نجلها الذي ألقى التحية العسكرية للرئيس.

وفي احتفالية عيد الشرطة الـ65، في 24 يناير 2017، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، والذي حضره أيضا عدد من أبناء الشهداء، لتكريمهم ومنحهم أوسمة، تقديرا لدور آبائهم، حمل السيسي نجل الرائد الشهيد محمد عادل السولية، الرضيع، وقبّله والتقط معه صورة تذكارية، كما احتضن وداعب ابن الشهيد محمد فتحي الزملوط.

وفي احتفالية عيد الشرطة الـ64، 23 يناير 2016، حمل الرئيس السيسي عددا من أبناء شهداء الشرطة، خلال منحهم أوسمة بالاحتفالية، بينهم الطفل الرضيع ابن الشهيد الرائد محمد أمين الحبشي، وسط بكاء والدته.

وسبق ذلك في احتفالية عيد الشرطة في يناير 2015، حرص السيسي على تكريم عدد من أسر الشهداء، بينهم نجل الشهيد اللواء طارق المرجاوي، الذي استشهد إثر تفجير عبوتين ناسفتين قرب البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، والذي احتضنه الرئيس بحب شديد.