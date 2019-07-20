قال الطالب عمرو جمال محمد مهنى الطالب بالسنة الدراسية الأولى من كلية الشرطة، ونجل الشهيد العقيد طيار جمال محمد مهنى، الذي استشهد في أثناء أداء واجبه في إحدى الطلعات الجوية، إن والده كان قدوته وسنده ومصدر قوته ومثله الأعلى.

وأضاف جمال، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن والده كان متفانيا في عمله وأنه رسخ بداخله معنى تحمل المسؤولية والتضحية من أجل الوطن، وأن شعوره زاد بعد استشهاده، وتحمل مسؤولية إكمال مسيرة ورسالة والده في خدمة الوطن.

وتحدث الملازم تحت الاختبار علاء عاطف فتحي الإسلامبولي، نجل الشهيد العميد عاطف فتحي الإٌسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة.

وقال: "من يوم استشهد والدي وأنا أصريت أدخل كلية الشرطة مصنع الرجال لأكون امتدادا لوالدي في استكمال مسيرته، ومسيرة كل شهيد بطل ضحى بحياته من أجل الوطن، ولا أتحدث بصفتي نجل شهيد ولكني أتحدث باسم دفعة 2019، التي تعاهدكم لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بكرامة وأمن مصر ومستعدين بالتضحية بأرواحنا حتى آخر نفس، رافعين شعار إما أن نعيش شرفاء تحت الأرض وإما نموت شهداء تحت الأرض".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.