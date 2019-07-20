افتتحت فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان جرش بالأردن، مساء أمس الجمعة، وذلك على أنغام المطرب الأردني عمر عبداللات والتي شهدت حفلته حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وغنى عبد اللات عدد كبير من الأغانى الذي أشتهر بها بجانب عدد من المواويل الأردنية، فغنى "زفتنا"، "الخليل"، "ماتركتك"، بالإضافة إلى الوصلة الأردنية.

وأعرب عبداللات، عن سعادته بالحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، موضحًا: "كل الشكر لكم ولحضوركم وتفاعلكم الرائع والصادق".

وتابع عبداللات: "وجودكم أثرى المكان جمالاً، شكراً لكل من شارك معنا في زرع الفرحة بأردننا الحبيب ، شكراً لجميع الإعلاميين والصحفيين والممثلين الأردنيين والعرب وشكراً لنقيب الفنانين الأردنيين، حضوركم تاريخي ومبهر، تألقنا بكم ومعكم، شكراً من القلب".

ويتضمن برنامج المهرجان، حفلات لكل من مارسيل خليفة ووائل كفوري وديانا كرزون ونداء شرارة، إضافة إلى محمد منير ولطفي بوشناق ومحمد عساف.

وغنى عبداللات، عددًا من المواويل التي الشتهر بها على مدار مشواره الفني، في حفل كامل العدد.