يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 29

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 36

العريش 23 31

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 31 38

الفيوم 26 36

بني سويف 26 36

المنيا 26 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

قنا 28 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 48

المدينة 27 45

الرياض 28 44

المنامة 31 39

أبوظبي 33 43

الدوحة 32 38

الكويت 33 47

دمشق 17 37

بيروت 28 30

عمان 17 32

القدس 19 28

غزة 23 30

بغداد 30 45

مسقط 28 31

صنعاء 16 30