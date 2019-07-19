توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

مطروح 30 22

سوهاج 40 28

قنا 41 29

الأقصر 44 30

أسوان 46 32