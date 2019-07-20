أعلن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، عن بيع محلات تجارية/ وحدات إدارية غدًا، الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، بالمزاد العلني.

أولًا: محافظة القاهرة

- مشروع زهراء مدينة نصـر الاستثماري بجوار المحكمة العسكرية الحي العاشر – مدينة نصر.

- مشروع الجبل الأخضر الاستثماري أمام نادي السكة الحديد - طريق النصر.

ثانيًا: محافظة الجيزة

- مشروع الرماية الاستثماري أول طريق الفيوم آخر سور نادي الرماية - الهرم.

ثالثًا: محافظة الإسكندرية

- مشروع مصطفى كامل الاستثماري طريق الكورنيش بجوار مستشفى مصطفى كامل العسكري.

- مشروع طابية سيدي بشر بجوار المحروسة (دار القوات البحرية).

- مشروع الأنفوشي بجوار نادى ضباط الصف بالأنفوشي.

ويقدم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، تسهيلات في السداد والتسليـم فوري، وحدد تأمين دخول المزاد بمبلغ 30 ألف جنيه.

وتُطلـب كراسة الشروط بمقر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة (شارع جمال سالم امتداد شارع الطيران الحي السابع مدينة نصر أمام مستشفى الشرطة).

ويمكنك الاستعلام والاستفسار من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01280352455 - 01068510539.

أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني:

lands_projects@mod.gov.eg