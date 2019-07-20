عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، صباح اليوم، على جثة لواء على المعاش مقتولا داخل شقته بمنطقة فيصل بالهرم، وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث، أن المجني عليه عثر عليه مقتولا داخل شقته.

وتبين من المناظرة والمعاينة أن الضحية مصاب بتهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة التعدي عليه بضربة بآلة حادة، وأضافت التحريات والمعاينة التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليه لدية شركة أدوات منزلية بلاستيكية بالمنطقة، ولدية استراحة في الشركة، وأن أحد العاملين اكتشف الواقعة، عقب تأخر المجني عليه عن الحضور للعمل.

تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد علي وكيل فرقة المباحث، ولاتزال القوات تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.